Medio Oriente: Casasco (FI), lavorare per limitare conflitto

- "Nel conflitto in corso in Israele l'Europa sta svolgendo un ruolo molto importante in un contesto davvero preoccupante. L'Italia svolge un ruolo particolare con il ministro Tajani, che oggi è in Israele unitamente a Blinken, Austin, von der Leyen e Metsola, proprio in quei paesi che possono incidere sia su Israele che sui palestinesi. Dobbiamo limitare subito questo conflitto e non farlo estendere fino a farlo deflagrare a livello mondiale". E' quanto ha dichiarato Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia, presidente onorario di European entrepreneurs e presidente emerito di Confapi, intervenendo alla trasmissione de La7, "Coffe break". "E' importante risolvere questo drammatico conflitto per evitare ripercussioni non solo economiche, ma a livello di rischio mondiale - ha continuato il parlamentare -. Io credo che sia strategico continuare a inviare finanziamenti ma contribuendo all'isolamento di Hamas e controllando meglio dove finiscono questi soldi. La posizione dell'Italia, che può svolgere un ruolo importante in questa crisi, è stata espressa bene dal nostro ministro degli Esteri Tajani con il concetto di due popoli due Stati. Noi siamo dalla parte di Israele senza se e senza ma, ed ora è importante azzerare Hamas". (Rin)