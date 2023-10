G20: vertice parlamenti, Modi celebra democrazia e invoca unità per affrontare sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha inaugurato oggi a Nuova Delhi il nono vertice dei presidenti dei parlamenti del G20 (P20) celebrando l’India come “madre della democrazia” e “più grande democrazia del mondo”, invocando l’unità in un mondo interconnesso e condannando il terrorismo. Il premier ha rivendicato che le tradizioni democratiche trovano testimonianza in India fin dagli antichi testi vedici mentre, per quanto riguarda la storia del Paese dopo l’indipendenza, la partecipazione popolare alla vita pubblica ha trovato espressione in 17 elezioni generali e oltre 300 elezioni statali. Le ultime politiche, nel 2019, hanno registrato un’affluenza record, di 600 milioni di elettori. Il leader ha sottolineato anche la modernizzazione del processo elettorale, con l’introduzione, 25 anni fa, delle macchine elettroniche di voto. Modi, inoltre, ha informato i partecipanti della legge appena approvata dal parlamento indiano, su iniziativa governativa, per riservare alle donne il 33 per cento dei seggi nelle assemblee elettive. Il primo ministro ha evidenziato anche l’ampia disponibilità di informazione e la libertà di espressione, facendo presente che in India ci sono oltre 900 canali televisivi che trasmettono notizie in tempo reale in 28 lingue, oltre 33 mila giornali in 200 lingue e circa tre miliardi di utenti di diverse piattaforme “social”. (segue) (Inn)