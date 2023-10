G20: vertice parlamenti, Modi celebra democrazia e invoca unità per affrontare sfide globali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un mondo diviso non può fornire soluzioni alle principali sfide che l’umanità deve affrontare. Questo è il tempo della pace e della fratellanza, un tempo per camminare insieme. Questo è il momento della crescita e del benessere di tutti. Dobbiamo superare la crisi globale di fiducia e andare avanti con un pensiero incentrato sull’uomo. Dobbiamo guardare al mondo nello spirito di ‘Una Terra, una famiglia, un futuro’”, ha dichiarato Modi, citando il tema scelto da Nuova Delhi per la presidenza del G20. Ricordando l’attentato al parlamento indiano del 2001, Modi ha ribadito la condanna del terrorismo in tutte le sue manifestazioni. “Non importa dove si verifica il terrorismo, per qualsiasi motivo, in qualunque forma, è contro l’umanità”, ha affermato. Al tempo stesso ha osservato che ancora non è stato raggiunto un consenso sulla definizione di terrorismo. (segue) (Inn)