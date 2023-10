G20: vertice parlamenti, Modi celebra democrazia e invoca unità per affrontare sfide globali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il summit dei presidenti dei parlamenti, che si concluderà domani, ha all’ordine del giorno quattro temi: gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, la transizione energetica, lo sviluppo guidato dalle donne, le piattaforme digitali pubbliche. In conclusione è prevista una dichiarazione congiunta. L’evento è stato preceduto, nella giornata di ieri, da un forum parlamentare sulla campagna Life - Lifestyle for Environment, lanciata dal governo indiano per promuovere la tutela dell’ambiente attraverso stili di vita e abitudini quotidiane sostenibili. Del G20 fanno parte l’Unione europea e 19 Paesi avanzati ed emergenti: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sudafrica e Turchia. Ai membri si aggiungono invitati permanenti e occasionali, scelti dal Paese presidente. La lista di invitati della presidenza indiana comprende Bangladesh, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Mauritius, Nigeria, Oman, Paesi Bassi, Singapore e Spagna. (Inn)