Diplomazia: De Pedys, partire da consapevolezza centralità individuo nelle relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia pubblica parte dalla consapevolezza della nuova centralità dell’individuo nelle relazioni internazionali. Lo ha detto il direttore generale per la diplomazia pubblica e culturale, Alessandro De Pedys, durante la presentazione della 14ma edizione del Festival della diplomazia, in programma a Roma dal 19 al 27 ottobre. L’individuo, ha osservato De Pedys, “è a volte passivo ma a volte anche attivo, per influenzare le autorità”. “Su questo fattore umano si deve investire e noi lo facciamo. È importante recepire le esigenze della società”, ha aggiunto De Pedys, precisando che i criteri che guidano la diplomazia pubblica sono formazione, ascolto e dialogo”. (Res)