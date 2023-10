Cina: viceministro Esteri, attesi nuovi documenti di cooperazione dopo forum su Via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza edizione del forum per la cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri) dovrebbe ottenere "risultati proficui", inclusa la presentazione di documenti di cooperazione e varie iniziative. Lo ha dichiarato oggi il viceministro degli Esteri, Ma Zhaoxu, citato dall'emittente di Stato "Cctv". Al termine dell'evento, che si terrà il 17 e 18 ottobre a Pechino, sarà pubblicata una dichiarazione recante le intese raggiunte e una serie di progetti di cooperazione, ha detto Ma. Al forum interverranno rappresentanti di oltre 140 Paesi e di 30 organizzazioni internazionali, tra cui capi di Stato, ministri ed esponenti dei circoli accademici e imprenditoriali.(Cip)