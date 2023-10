© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha ricevuto l'appello di tanti cristiani della Striscia di Gaza "preoccupati per quello che potrà accadere". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in visita oggi in Israele, aggiungendo di aver parlato della questione anche con il patriarca di Gerusalemme dei latini, monsignor Pierbattista Pizzaballa. (Res)