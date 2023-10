Cina-Italia: Giornata del contemporaneo, inaugurata a Hong Kong la mostra "Human Silk"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata del contemporaneo, con il supporto del consolato generale e dell'Istituto italiano di cultura a Hong Kong, si è aperta la mostra "Human Silk" dei tre artisti italiani Thomas Braida, Paola Angelini e Nebojsa Despotovix, ospitati presso il Kwai Fung Salone nel complesso di Tai Kwun. Lo riferisce un comunicato del consolato. A margine, nella cornice dell'auditorium Jc Cube dello stesso Tai Kwun, i curatori Aurora Fonda e Sandro Pignotti hanno tenuto un seminario sull'evoluzione artistica veneziana dal Rinascimento alla biennale a cui ha fatto seguito una presentazione del console generale Carmelo Ficarra incentrata sulle iniziative del governo a sostegno degli artisti e sui principali appuntamenti fieristici in Italia dedicati all'arte contemporanea (tra cui Torino, Milano, Bologna, Verona e Roma). L'evento ha inoltre inaugurato il Festival Italia on Stage, organizzato dal consolato generale, che propone fino a metà dicembre un ricco programma di iniziative per la promozione dell'Italia a Hong Kong. Nella stessa giornata, è stata inaugurata la mostra "Radical Legacies", promossa da Novalis Art Design, con l'esposizione per la prima volta a Hong Kong di pezzi originali di Gufram.(Com)