Clima: Giacomoni (Consap), ruolo importante per assicurarsi contro rischi catastrofali

Presidente Commissione Parlamentare Vigilanza su Cdp, responsabile coordinatori regionali di Forza Italia

22 luglio 2021

- "È opportuno che anche nel nostro Paese si comprenda l’importanza di assicurarsi contro i rischi catastrofali e la Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP) può, in questo ambito, giocare un ruolo molto importante". Lo sottolinea il Presidente di Consap SpA, Sestino Giacomoni, in occasione della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri ambientali, istituita in sede Onu nel 1989. "La giornata è un importante segnale di riflessione - prosegue Giacomoni - sulla sempre maggiore frequenza e gravità con cui si verificano le catastrofi naturali e sullo stretto legame con il cambiamento climatico. Sarebbe opportuno prevedere un’assicurazione obbligatoria per tutti gli immobili, che permetta di gestire la ricostruzione, in caso di emergenza, in tempi rapidi. Si potrebbe partire subito assicurando le abitazioni che vengono acquistate con un mutuo coperto dalla garanzia dello Stato, attraverso Consap SpA. Questo è uno dei temi che lanceremo in occasione del trentennale della Consap, che si terrà il 23 novembre, presso l’aula dei gruppi parlamentari, alla Camera dei Deputati», ha concluso Giacomoni. (Rin)