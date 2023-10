Ue: Fitto a colloquio con commissaria Ferreira su come migliorare uso fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro alle Politiche europee, al Pnrr, alle Politiche di coesione e al Sud, Raffaele Fitto, ha incontrato a Bruxelles la commissaria europea per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira. “Positivo scambio di vedute ieri sera a Bruxelles con la commissaria europea Elisa Ferreira. Abbiamo parlato di come migliorare l'utilizzo dei Fondi europei per aumentare la coesione e ridurre le distanze economiche fra le nostre Regioni”, ha scritto Fitto in un messaggio su X (ex Twitter). (Res)