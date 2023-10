Legge Bilancio: Cisal, redditi, famiglie, sanità, scuola e trasporti le priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sostegno dei redditi, tutela delle famiglie e misure per contrastare la denatalità, rafforzamento di alcuni servizi basilari per la qualità della vita dei cittadini, come sanità, scuola e trasporto pubblico locale. Rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Investimenti idonei a produrre incrementi dell’occupazione con posti di lavoro stabili”. Queste le priorità che la delegazione Cisal, composta dal segretario confederale Massimo Blasi e dal segretario generale della Faisa Cisal, Mauro Mongelli, ribadirà al Governo stasera in occasione dell’incontro a Palazzo Chigi sulla Legge di bilancio. “Bisogna mantenere il taglio del cuneo contributivo - sottolineano - innalzare il limite dei fringe benefit fino a 1000 euro per i dipendenti senza figli, detassare le tredicesime e tutti i salari di produttività, rendere detraibili anche per i lavoratori dipendenti i costi strumentali all’attività lavorativa. Servono più risorse - aggiungono - per rafforzare il sistema sanitario pubblico oggi in grande sofferenza, sulla scuola dove è necessario attivare il doppio canale di reclutamento per superare il precariato, sul trasporto pubblico locale dove urgono interventi tesi a incrementare, in primis, le risorse per il Fondo Nazionale Trasporti, il cui finanziamento dovrebbe essere almeno indicizzato all’aumento dei costi”. (Rin)