Pil: Confcommercio, meno 0,1 per cento a ottobre e consumi fermi a settembre (2)

- Per le diverse funzioni di consumo sembrano confermate le tendenze degli ultimi mesi, caratterizzati da recuperi abbastanza significativi per l’automotive (+23,1 per cento) - settore che mostra ancora consistenti ritardi rispetto al 2019 - i servizi ricreativi (+14,0 per cento) e i trasporti aerei (+11,5 per cento). Si conferma, a settembre, la minor dinamicità della domanda per gli alberghi e i pasti e le consumazioni fuori casa (+0,1 per cento tendenziale nel complesso). Permangono negativi, nel confronto con settembre 2022, i consumi per l’abbigliamento e le calzature (-1,4 per cento) i beni alimentari (-1,7 per cento), i mobili (-3,3 per cento), gli elettrodomestici (-1,5 per cento) e i carburanti (-4,5 per cento). Secondo le nostre stime il Pil registra a ottobre una diminuzione dello 0,1 per cento in termini congiunturali e dello 0,6 per cento su base annua, dopo un terzo trimestre con variazione congiunturale nulla. Queste indicazioni sarebbero ancora coerenti con una crescita dello 0,8 per cento per il complesso del 2023. Si confermano, seppure in misura lievemente inferiore alle aspettative dei mesi precedenti, le attese di un deciso rientro della dinamica dei prezzi al consumo. La nostra stima per il mese di ottobre è di una variazione congiunturale dello 0,5 per cento, guidata essenzialmente dagli energetici regolamentati e non, e di una crescita del 2,4 per cento nel confronto annuo (circa 3 punti percentuali in meno rispetto al dato di settembre). Il rallentamento dell’inflazione di fondo consolida le attese di una normalizzazione, nei prossimi mesi, delle dinamiche dei prezzi al consumo, al netto di possibili tensioni sui prezzi delle materie prime energetiche derivanti dalla crescente instabilità del panorama internazionale. Anche ad ottobre l’economia italiana ha continuato a muoversi sul delicato confine tra stagnazione e recessione. L’attività industriale, dovrebbe aver mantenuto, in linea con una domanda interna e estera debole, un profilo moderatamente negativo. Relativamente ai servizi, che avevano sostenuto la crescita nella prima parte del 2023, sembrano confermati, anche in questo inizio di autunno, i segnali di minor dinamicità. Secondo le nostre stime, nel mese in corso il PIL è atteso registrare, nel confronto con settembre, una diminuzione dello 0,1 per cento. Su base annua questo andamento si tradurrebbe in una crescita dello 0,6 per cento (Rin)