Torino: gli appuntamenti di oggi

- PiemonteOre 9, Taranto, Hotel il Gabbiano, viale dei Micenei 65, l’assessore Chiorino interviene al seminario "Non uno di meno - Formazione professionalizzante: un diritto di tutti e tutte"Ore 9:30, Alessandria, Presidio territoriale della Protezione civile, via Remotti 67, l’assessore Gabusi partecipa a “20 anni di Protezione civile del Presidio San Michele”Ore 10, Alessandria, Museo del Cappello Borsalino, via Cavour, 84, gli assessori Poggio e Protopapa presenziano alla visita guidata al Museo nel contesto dell'evento "Alle radici del Gusto"Ore 11, Arona (NO), piazza De Filippi 2, gli assessori Caucino e Marnati partecipano all’inaugurazione dell’ambulatorio sociale veterinarioOre 13:30, Torino, via Cimabue 2, il presidente Cirio interviene all’inaugurazione del centro diurno socio riabilitativo Mini PuzzleOre 15, Torino, OGR, corso Castelfidardo 22, l’assessore Gabusi partecipa alla celebrazione del 60° anniversario della Federazione Autotrasportatori ItalianaOre 16:30, Acqui Terme (AL), piazza Duomo 5, l'assessore Protopapa presenzia all'Inaugurazione dell’anno accademico dell'Università della terza etàOre 17, Valenza Po (AL), azienda Alex Ball, l’assessore Poggio interviene a “Gold Experience”Ore 18:30, Calosso (AT), Salone Don Pierino Monticone, il vicepresidente Carosso e l’assessore Gabusi partecipano all‘inaugurazione della 23a Fiera del Rapulè. (segue) (Rpi)