Torino: gli appuntamenti di oggi (2)

- TorinoOre 9, Palazzo Civico, sala Orologio:riunione della Commissione Legalità. Odg: audizione centro Mediazione Penale torineseOre 9, Arsenale della Pace, piazza Borgo Dora 61: l'assessore Chiavarino porta un saluto al trentennale EpatOre 9:30, Polo del "900": l'assessore Rosatelli interviene al dibattito 'Città strategiche per la parità di genere' nell'ambito del festival Women & the CityOre 10, Dorado, lungo Dora Firenze 37: la Vicesindaca Favaro interviene a Utopian Hours 2023 - Festival Internationale di City MakingOre 11,Nuovo Campus, via Cavour, 28/30: il sindaco Lo Russo interviene alla conferenza stampa di presentazione del nuovo Campus ESCP BSOre 11, Via Bologna angolo via Gottardo: la presidente del Consiglio Grippo partecipa alla cerimonia di intitolazione della piazzetta Operaie della Manifattura TabacchiOre 11:30, sopralluogo delle Commissioni Servizi Pubblici Locali e della II presso la Centrale operativa SIS di GTT di corso Bramante 66Ore 13:30, Via Cimabue 2: il sindaco Lo Russo e l'assessora Salerno sono presenti all' inaugurazione del nuovo servizio MiniPuzzle rivolto a minori di età compresa tra 0 e 16 anni, con diagnosi di lesione cerebrale acquisitaOre 15:45 - Teatro Juvarra, via Juvarra 13: l'assessore Rosatelli porta i saluti al 15° Anniversario Rete Dafne. (Rpi)