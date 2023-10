Romania: firmata lettera d'intenti per adesione a iniziativa Cross-Border Airspace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha firmato la lettera di intenti per l'adesione all'iniziativa Cross-Border Airspace, riguardante l'individuazione di soluzioni multinazionali per l'utilizzo da parte degli aerei Nato dello spazio aereo delle aree transfrontaliere. "La sua attuazione garantirà la coerenza delle misure prese dalla Nato nella regione del Mar Nero e sull'intero fianco orientale per dissuadere qualsiasi azione ostile nel campo aereo contro la sicurezza degli alleati", ha precisato il ministero della Difesa in un comunicato. Romania, Bulgaria e Grecia hanno stabilito un partenariato per la creazione di un corridoio di approvvigionamento con carburante, in grado di ricoprire le esigenze della Nato in tempo di pace o di guerra. Il progetto sarà finanziato con il sostegno dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico e si differenzia dai corridoi energetici finanziati dall'Unione Europea. All'inizio della settimana a Varna, in Bulgaria, si è svolto un incontro tra i primi ministri dei tre Paesi, nel quale sono stati esaminati progetti di infrastrutture di trasporto, nonchè alcuni progetti energetici realizzati sotto l'egida della Commissione europea. (Rob)