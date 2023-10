Medio Oriente: brigate Al Qassam, uccisi 13 ostaggi da bombardamenti Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale 13 ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza sono stati uccisi nelle ultime 24 ore, durante l'operazione "Spade di ferro" lanciata da Israele in risposta all'attacco combinato del movimento islamista palestinese Hamas dello scorso 7 ottobre. Lo hanno riferito le brigate Ezzeddin al Qassam, braccio armato di Hamas, spiegando che tra i morti sarebbero presenti alcuni stranieri. Tra gli ostaggi sono forse presenti anche tre cittadini italo-israeliani dei quali non si hanno più notizie.(Res)