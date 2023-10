Libano-Iran: incontro a Beirut tra capo Hezbollah Nasrallah e ministro Esteri Amirabdollahian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha ricevuto questa mattina a Beirut il ministro degli Esteri della Repubblica islamica dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, accompagnato dal vice ministro degli Esteri, Mehdi Shoshtari, e dall’ambasciatore iraniano in Libano, Mojtaba Amani. Lo si apprende da un comunicato stampa di Hezbollah, secondo il quale “l’incontro si è incentrato sugli avvenimenti e gli sviluppi nella regione, in particolare dopo l’operazione ‘Alluvione Al Aqsa’, l’attacco in corso contro Gaza da parte di Israele e i brutali crimini commessi contro tutta la popolazione di Gaza e dopo quanto accaduto nella moschea di Al Aqsa e in Cisgiordania”. Amirabdollahian e Nasrallah, inoltre, hanno discusso delle “posizioni internazionali e regionali” e dei loro “potenziali risultati”, oltre che delle “responsabilità di ciascuno e delle posizioni da adottare di fronte a tali eventi storici e a tali evoluzioni pericolose”. (Lib)