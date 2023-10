Mobilità: assessore Roma, affidato servizio bike-sharing, diamo svolta a settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della conclusione dell'iter amministrativo sull'affidamento del servizio di bike sharing, l'Amministrazione Capitolina ha accolto positivamente le domande presentate dalle società Lime Technology e Em Transit - Dott che pertanto nel prossimo periodo svolgeranno il suddetto servizio secondo le nuove regole e criteri introdotti da Roma Capitale. Lo annuncia l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. "Dopo l'affidamento del servizio di monopattini - aggiunge Patanè - diamo una svolta anche nel settore del bike-sharing: i due operatori dovranno attenersi al nuovo regolamento con il quale garantiamo norme chiare che favoriscono il servizio su tutto il territorio cittadino, quindi non più soltanto in centro ma anche in tutte le zone periferiche, e limitano gli abusi, nell'utilizzo e nelle possibilità di parcheggio. In coerenza con l'obiettivo che ci siamo posti di favorire l'intermodalità negli spostamenti, inoltre, è prevista la presenza di stalli in prossimità dei nodi di scambio con il trasporto pubblico e la gratuità per gli abbonati annuali Metrebus". (segue) (Com)