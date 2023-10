Mobilità: assessore Roma, affidato servizio bike-sharing, diamo svolta a settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il servizio sarà svolto esclusivamente con biciclette a pedalata assistita. A tutela del decoro urbano del centro storico, nella Ztl Tridente potranno esserci al massimo 60 veicoli, 30 per ogni operatore. Un numero che può salire a 600 nella Ztl Centro storico. Nella Ztl Trastevere, invece, ne sono consentiti 70 per ogni operatore per un totale di 140 biciclette. Nel territorio del I Municipio, invece, con esclusione delle zone sopra indicate, il numero massimo di biciclette autorizzate per operatore è pari a 600. La sosta è consentita soltanto nelle aree autorizzate e in uso alle società affidatarie. Il noleggio, grazie al controllo automatizzato da parte delle aziende, è ritenuto concluso soltanto se viene effettuato nell'area autorizzata. Se non si parcheggia nelle zone individuate dal Comune, quindi, si continua a pagare. Se il mezzo è abbandonato in punti che creano pericolo, degrado e intralcio al traffico, è inoltre prevista una multa", conclude l'assessore Patanè. (Com)