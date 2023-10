© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente tra due auto in via del Fosso di Dragoncello incrocio via dei Pescatori, a Roma alle 8:20 circa. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Ostia che con l'aiuto di cesoie e divaricatore, hanno estratto le persone rimaste incastrate all'interno dei veicoli e affidate alle cure mediche. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale per ripristinare la viabilità. (Rer)