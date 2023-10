Bosnia: presidente croato, Stati Uniti e Regno Unito vogliono distruggere Dodik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno tentando di distruggere il presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) Milorad Dodik e di portare al potere dei veri cetnici. Lo ha dichiarato il presidente croato Zoran Milanovic in riferimento al fatto che lunedì prossimo lo stesso Dodik deve presentarsi davanti al tribunale della Bosnia Erzegovina per difendersi dall'accusa penale dovuta alla mancata attuazione delle decisioni dell'Alto rappresentante della comunità internazionale nel Paese balcanico, Christian Schmidt. "Si tratta di un tentativo da parte di statunitensi e inglesi di distruggerlo (Dodik) e poi portare al potere dei veri cetnici. Queste persone stanno solo facendo del male alla Bosnia Erzegovina. Dodik è un rappresentante del popolo serbo, è stato eletto legalmente, il suo partito ha ottenuto una vittoria convincente. Tenete lontane le mani da lui", ha detto Milanovic ripreso dalla stampa locale. Assieme a Dodik è stato presentato un atto d'accusa anche verso il direttore ad interim della Gazzetta ufficiale dell'entità, Milos Lukis, per aver rifiutato di pubblicare le decisioni dell'Alto Rappresentante nel quotidiano, le quali di conseguenza non hanno valore nel territorio. (Seb)