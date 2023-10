Edilizia: Istat, nel secondo trimestre in calo permessi di costruire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre 2023, sulla base delle autorizzazioni riguardanti il comparto residenziale, si stima un calo congiunturale del 5,2 per cento sia del numero di abitazioni sia della superficie utile abitabile. Lo rende noto l'Istat. L’edilizia non residenziale cresce dell’8,9 per cento rispetto al trimestre precedente. "Dopo due trimestri di crescita, nel secondo trimestre 2023 il comparto residenziale registra un calo congiunturale che porta il numero di abitazioni ai livelli più bassi dal terzo trimestre 2020. La superficie non residenziale risulta, invece, in aumento dopo tre trimestri in flessione", commenta l'Istat, secondo cui "anche in termini tendenziali nel secondo trimestre dell’anno si rileva una diminuzione del settore residenziale, la quarta consecutiva; al contrario, risulta positivo l’andamento del settore non residenziale". (segue) (Rin)