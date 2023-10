Edilizia: Istat, nel secondo trimestre in calo permessi di costruire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto rileva l'Istat, nel secondo trimestre 2023, la stima del numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali, al netto della stagionalità, è pari a circa 13.550 unità; la superficie utile abitabile si attesta poco al di sotto degli 1,19 milioni di metri quadrati, mentre quella non residenziale è di circa 2,71 milioni di metri quadrati. Nel trimestre in esame, il settore residenziale registra, in termini tendenziali, una consistente flessione sia del numero delle abitazioni (-16,1 per cento) sia della superficie utile abitabile (-13,5 per cento). La superficie dei fabbricati non residenziali, nel secondo trimestre dell’anno, aumenta del 4,1 per cento, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.. (Rin)