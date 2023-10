Ue-Cina: Borrell, mondo bipolare è finito ma Europa non è in declino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tempi del mondo bipolare o unipolare sono finiti. Il nostro è un mondo multipolare. Lo ha detto l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un intervento alla Peking University a Pechino. Il mondo multipolare, ha detto, "riflette il fatto che viviamo in un mondo in cui la ricchezza si diffonde e aumenta in molte nazioni, compresa la Cina. E questo ci fa piacere". La Cina, ha specificato Borrell, è "una nazione che è diventata sempre più ricca", sottraendo centinaia di miliardi di persone alla povertà. "Per questo non siamo affatto contrari alla straordinaria ascesa economica della Cina. Nessuno ha il diritto di essere e di avere un monopolio permanente del potere. Per questo non abbiamo alcun interesse ad opporci all'ascesa della Cina", ha proseguito. Ma allo stesso tempo, ha poi chiesto alla platea presente, vi chiedo di non giungere alla falsa conclusione che l'Europa sia in declino. "Non è così. Abbiamo ancora grandi risorse. Siamo solo il 6 per cento della popolazione mondiale, ma condividiamo il 15 per cento della ricchezza globale. Siamo una potenza commerciale molto potente", ha dichiarato. "Siamo anche una potenza normativa, che stabilisce con attenzione, ma rapidamente, gli standard in molti settori che oggi non tengono conto dei confini geografici. Non ci sono confini per la protezione dei dati. Non ci sono confini per l'intelligenza artificiale. Non ci sono confini per il cambiamento climatico", ha concluso. (Beb)