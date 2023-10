Roma: 10 borseggiatori arrestati all’interno delle linee metropolitane, presi di mira turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci persone arrestate per borseggi all’interno delle metropolitane di Roma è il bilancio di una attenta azione di vigilanza svolta dai Carabinieri del Gruppo di Roma per arginare l’annoso fenomeno dei borseggi sui mezzi pubblici della Capitale. Una donna di 43 anni romena, arrestata dai Carabinieri della Stazione di Roma Prati mentre all’altezza della fermata metro Flaminia stava rubando il portafogli dalla tasca di un turista calabrese; due donne di 28 e 19 anni di origini rom sono state arrestate dai Carabinieri del Nucleo Scalo Termini subito dopo aver asportato il portafogli ad un cittadino egiziano presso la fermata metro Repubblica; un diciannovenne cileno è stato invece arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Viale Libia, in metro alla fermata Termini, dopo avere preso il portafogli ad una turista tedesca. (segue) (Rer)