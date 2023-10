Medio Oriente: ministra Esteri tedesca, l'attacco terroristico di Hamas è stato una cesura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco “terroristico” del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele è stato “una cesura: una nuova era è iniziata” nello Stato ebraico. Il gruppo che controlla la Striscia di Gaza ha commesso “atrocità” nel Paese, dove “intere famiglie sono state assassinate da terroristi”. È quanto afferma la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, in un messaggio su X pubblicato in occasione della sua visita di oggi in Israele. Con il viaggio, l'esponente del governo federale intende dimostrare la solidarietà della Germania al Paese aggredito da Hamas. L'esponente del governo federale evidenzia, infine, che “è importante chiamare col suo nome il terrorismo” del movimento palestinese. (Geb)