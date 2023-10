Medio Oriente: ministra Esteri tedesca, terrorismo Hamas rischia di destabilizzare regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “terrorismo” del movimento islamista palestinese Hamas, che ha attaccato Israele, “rischia di destabilizzare l'intera regione” del Medio Oriente. È quanto afferma la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, in un messaggio su X pubblicato in occasione della sua visita di oggi nello Stato ebraico. L'esponente del governo federale evidenzia come, dove recentemente si sono verificati “cauti passi di avvicinamento”, il gruppo che controlla la Striscia di Gaza vorrebbe “innescare un incendio”. Pertanto, avverte infine la titolare della diplomazia di Berlino, “ora si deve evitare che altri attori nella regione gettino benzina sul fuoco”. (Geb)