Medio Oriente: Rubio, regimi radicali comprendono solo il linguaggio della forza

- Il senatore repubblicano statunitense Marco Rubio è tornato ad esprimere il proprio sostegno incondizionato all’operazione militare intrapresa da Israele a Gaza, in risposta al sanguinoso attacco subito dalle milizie palestinesi di Hamas lo scorso fine settimana. Chiunque in occidente crede che un qualsiasi accordo possa essere raggiunto con “regimi islamici radicali” è “incredibilmente ingenuo”, ha dichiarato il senatore, riferendosi all’Iran e ai gruppi militanti Hamas e Hezbollah. “Pensiamo di poterci sedere al tavolo con loro e raggiungere un accordo in merito a qualsiasi incomprensione. Non è possibile, non con questa gente. L’unico linguaggio che comprendono è quello della forza”, ha affermato il repubblicano, che ha anche contestato l’accordo mediato nei mesi scorsi dall’amministrazione del presidente Joe Biden con Tehran, che in cambio della liberazione di statunitensi detenuti in Iran avrebbe sbloccato fondi della Repubblica islamica per sei miliardi di dollari. “L'Iran userà ogni singolo dollaro (…) per sponsorizzare il terrorismo”, ha affermato il senatore, aggiungendo che “se, Dio non voglia, dovessero mai dotarsi di un’arma nucleare, la userebbero. Non per (…) minacciare Israele, ma per distruggerlo”. In una intervista concessa questa settimana all’emittente televisiva “Cnn”, Rubio ha definito i membri di Hamas “selvaggi” che “devono essere sradicati”.(Was)