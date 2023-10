Medio Oriente: Tajani, il pericolo è allargamento conflitto in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, questa mattina volerà in Israele e in Giordania per rinnovare il sostegno dell'Italia e portare l'attenzione del governo sui tre connazionali che Hamas potrebbe aver preso in ostaggio. Ma chiede anche, all'opinione pubblica, di "non confondere Hamas con i palestinesi". "La Palestina - spiega Tajani alla "Stampa" - è una cosa diversa. Il popolo palestinese è una vittima di Hamas". Il tono è preoccupato. Il pericolo maggiore, più imminente, "è quello di un allargamento del conflitto in Libano", ma guardando più in là, nel lungo periodo, "si deve soprattutto evitare una frattura tra l'Occidente e il mondo arabo". Questa divisione, sottolinea il ministro, "è esattamente quel che vuole Hamas. Vuole proseguire questa guerra per tagliare i ponti che si stavano costruendo tra il mondo arabo moderato e Israele. Noi dobbiamo lavorare nella direzione opposta". Si tratta di "isolare i terroristi". Dobbiamo far capire che c'è un popolo arabo diverso, che non ha niente a che fare con loro. Si deve tornare a lavorare alla soluzione dei 'due popoli, due Stati'". Una formula che molti analisti considerano, dopo i fatti di questi giorni, definitivamente archiviata. "Domani mattina sarebbe inutile proporla, questo è chiaro. Ma quello dev'essere il nostro obiettivo. Io continuerò a lavorare in quella direzione". Il ministro spiega inoltre che il centrodestra chiede di fermare i fondi europei per i palestinesi "perché bisogna bloccare i soldi che vanno ad Hamas. Dobbiamo fermare anche i fondi che indirettamente finiscono nelle tasche dei terroristi e di quelle associazioni che finanziano iniziative antisemite. Bisogna fare controlli severi perché neanche un euro finisca per foraggiare il terrorismo o possa aiutare chi mette in discussione il diritto all'esistenza di Israele". (segue) (Rin)