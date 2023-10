Medio Oriente: Tajani, il pericolo è allargamento conflitto in Libano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier israeliano Benjamin Netanyahu propone di costruire un'alleanza contro Hamas, come quella che nacque per combattere l'Isis: "Un'alleanza contro il terrorismo può e deve esserci, ma deve vedere coinvolti anche i Paesi arabi. Non è una questione che può riguardare solo l'Occidente. Quando parliamo di Hamas, parliamo di una ridotta minoranza di violenti e criminali". L'Algeria, il nostro principale fornitore di gas, li supporta. Può diventare un problema: "Ho parlato con il ministro algerino e continuiamo ad avere buoni rapporti. Dobbiamo far sì che non si creino divisioni tra l'Occidente e il mondo arabo. Conto molto, in questo senso, sul lavoro diplomatico che possono fare Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Marocco, Emirati Arabi, Turchia, Qatar". Tajani ha più volte indicato l'Egitto come un importante mediatore, ma il presidente al-Sisi chiede che non sia solo il Cairo ad aprire le porte ai profughi palestinesi, mentre Hamas rifiuta l'offerta di un corridoio umanitario verso l'Egitto: "L'interesse di Hamas è quello di far naufragare qualunque accordo. Vuole una reazione di Israele e usa i cittadini palestinesi come scudi umani. È gravissimo. Rifiutare la proposta egiziana è la dimostrazione del fatto che ha provocato tutto questo per minare qualunque ipotesi di dialogo che si stava costruendo tra i Paesi arabi e Israele. Dobbiamo fare in modo che questo disegno fallisca e che si torni a lavorare perlapace". (segue) (Rin)