Medio Oriente: Tajani, il pericolo è allargamento conflitto in Libano (3)

- Il primo passo da compiere per una de-escalation è "la liberazione degli ostaggi civili, a partire da donne, bambini, anziani, persone fragili". Tra gli ostaggi ci sono anche tre italiani: "Da quel che sappiamo potrebbero essere ostaggio di Hamas. Ancora non abbiamo loro notizie. Siamo in contatto con le famiglie e tra poche ore sarò in Israele anche per questo. Sto facendo tutto il possibile". L'Europa deve fare di più: "L'Europa deve lavorare per la pace e deve farsi sentire". L'ex ministra degli Esteri Emma Bonino sostiene che la decisione di Netanyahu di tagliare acqua, cibo ed elettricità a tutta Gaza sia un crimine di guerra: "Il crimine di guerra - replica il ministro - è decapitare i bambini. Quelli sono delitti efferati. I terroristi di Hamas non sono diversi dai nazisti. Sono dei vigliacchi. Un militare non decapiterebbe un bambino di due mesi. E poi continuano a piovere razzi da Gaza. Hamas deve smettere di lanciare missili contro Israele, altrimenti è ovvio che ci sia una reazione", ha concluso Tajani. (Rin)