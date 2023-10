Economia: Orcel (Unicredit), un piano strategico per un'Europa più smart e unita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, in un suo intervento sul "Sole 24 Ore" scrive che "quindici anni fa, l'Unione Europea e gli Stati Uniti erano abbastanza simili a livello demografico, economico e in termini di risorse disponibili. Oggi non è più così: siamo rimasti indietro rispetto alla concorrenza globale. Mentre il Pil degli Stati Uniti è salito a 26.900 miliardi di dollari, quello dell'Eurozona si è fermato a 15.000 miliardi: un divario che rappresenta un'enorme perdita di opportunità per i nostri cittadini". "Questa stagnazione - continua - si ripercuote sull'Italia, un Paese ricco di potenzialità, con milioni di imprese innovative, motivate, creative e ambiziose, che incarnano l'essenza dell'italianità. L'Italia ha dimostrato il suo primato in molti settori tecnologici e di essere in grado di dar vita a brand di fama globale, ma potrà continuare a crescere solo se l'Unione Europea andrà nella stessa direzione". Orcel osserva che "in un momento storico in cui la nostra competitività è messa a dura prova e il panorama globale è caratterizzato dall'incertezza macroeconomica e geopolitica, abbiamo bisogno di un nuovo modello di crescita che consenta agli Stati membri, tra cui l'Italia, di realizzare appieno il loro potenziale. Se questo non avverrà, gli Stati Uniti e la Cina continueranno a essere sempre un passo avanti". (segue) (Rin)