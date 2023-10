Economia: Orcel (Unicredit), un piano strategico per un'Europa più smart e unita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ad di Unicredit ritiene che "con le guerre in Ucraina e in Israele e Palestina che stanno ridefinendo gli equilibri globali e spingendo al rialzo il prezzo dell'energia" sia arrivato il momento di adottare "una visione strategica che sia orientata al futuro, che vada oltre le sfide attuali e ci aiuti a definire l'Europa che vogliamo costruire. Un'area economica veramente unita, prospera e competitiva. Ci troviamo in una nuova fase economica che richiede una visione audace e un approccio più strategico, basato sull'allineamento degli obiettivi, sul giusto quadro normativo e sulla collaborazione dei diversi attori del settore bancario". "Tuttora - continua Orcel - il mercato unico dell'Ue non è completamente integrato, in particolare per quanto riguarda i servizi, compresi quelli finanziari. Per avere successo, è essenziale che le banche e i mercati di capitale convergano nel raggiungere un comune obiettivo economico e strategico, in modo da fornire il supporto finanziario necessario per guidare tale strategia. Stabilire un'unione bancaria ci consentirebbe di migliorare la nostra efficienza economica e la nostra competitività. Ciò può avvenire solo eliminando le regolamentazioni che impediscono il consolidamento transfrontaliero e la libera circolazione di capitali nell'Eurozona". "L'Italia - osserva infine Orcel - riveste un ruolo chiave nell'attuazione di questa strategia. Perché se l'Europa cresce, cresce anche l'Italia. Grazie alla posizione geopolitica del nostro Paese nel cuore del continente e all'ammontare delle nostre esportazioni, che ha superato i 600 miliardi di euro, possiamo dire di esserci ormai davvero affermati a livello globale. È arrivato il momento di far sentire la nostra voce nell'eurozona". (Rin)