Germania: Berlino, oltre 140 fermati a manifestazioni per i palestinesi

- È di oltre 140 fermati dalla polizia il bilancio delle manifestazioni a sostegno dei palestinesi tenute a Berlino nella giornata dell'11 ottobre, nonostante non fossero state autorizzate. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, tali dimostrazioni vengono ripetutamente vietate in diverse città della Germania, tra cui la capitale, a seguito dell'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. A Berlino, gli assembramenti si sono concentrati nel quartiere di Neukoelln che, con quello di Kreuzberg, ospita una notevole comunità araba e turca. Oltre a fermare oltre 140 dimostranti, le forze dell'ordine hanno avviato 13 indagini, tra l'altro per insulti, lesioni personali gravi, tentativo di liberare i fermati, violazione dell'ordine pubblico, resistenza e aggressione. Infine, sono state registrate 104 violazioni delle norme sulla libertà di riunione. (Geb)