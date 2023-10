Croazia-Corea del Sud: premier Han visita Zagabria, potenziate relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Corea del Sud, Han Duck-soo ha incontrato ieri il suo omologo croato Andrej Plenkovic durante una visita ufficiale a Zagabria tesa a discutere le modalità di sviluppo del partenariato strategico globale tra i due Paesi. Lo ha riferito oggi l’ufficio del primo ministro coreano. Han è arrivato a Zagabria mercoledì, terza tappa di un viaggio in Europa dopo le visite in Francia e in Danimarca, e ha incontrato tra gli altri anche il presidente del parlamento Gordan Jandrokovic. Durante l’incontro di ieri, Han e Plenkovic hanno adottato una dichiarazione congiunta per potenziare i rapporti bilaterali al livello di un "partenariato globale orientato al futuro", ha affermato l'ufficio del primo ministro coreano. I due capi di governo hanno adottato una dichiarazione congiunta per potenziare i rapporti bilaterali al livello di un "partenariato globale orientato al futuro", ha affermato l'ufficio. La dichiarazione evidenzia un impegno a rafforzare i legami di cooperazione sulla base degli obiettivi e dei valori condivisi della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, ha sottolineato l'ufficio. I due Paesi si impegnano a rafforzare ulteriormente le relazioni in cinque settori: economia, sviluppo sostenibile, scienza e tecnologia, scambi culturali ed educativi, e sicurezza. Quella di Han è la prima visita ufficiale di alto livello in Croazia dall'istituzione dei legami diplomatici 30 anni fa.(Git)