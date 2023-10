Imprese: Bernabé (Acciaierie d'Italia), Fs in Borsa solo se si segue esempio di Eni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo torna a parlare di privatizzazioni per cifre importanti. Franco Bernabè, presidente di Acciaierie d'Italia, esattamente 30 anni fa avviò la quotazione in Borsa di Eni, cui seguirono altre quattro tranche di collocamenti. In un'intervista a "Repubblica" ha qualche suggerimento utile da offrire: "Leggo che si ricomincia a parlare della privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, l'unica che per dimensioni potrebbe portare un beneficio consistente ai conti pubblici. Ma ho notato anche che, come già successo nel 2015, è subito partito un dibattito sull'oggetto della quotazione, su possibili scorpori della società della rete a via dicendo. Con la politica che ovviamente vuole dire la sua. A mio parere dovrebbero invece seguire il modello Eni, che a 30 anni di distanza si è dimostrato l'unico vero successo in tema di privatizzazioni". Bernabè nel 1993 era l'ad di Eni: "L'idea era che lo Stato mantenesse una partecipazione importante nella società ma con una governance in linea con gli standard del mercato per poter attirare investitori istituzionali. E con una grande attenzione alla scelta del management". "L'Eni - ricorda il presidente - veniva dal caos Enimont e nel 1991 e 1992 aveva registrato perdite molto significative. L'era delle partecipazioni statali era giunta al capolinea e la politica voleva smantellare tutto, l'Iri, l'Efim e anche l'Eni. Per fortuna Giuliano Amato prima e Mario Draghi, che era alla direzione generale del Tesoro, poi, ci assicurarono tre anni di continuità per preparare la società alla Borsa". (segue) (Rin)