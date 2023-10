Imprese: Bernabé (Acciaierie d'Italia), Fs in Borsa solo se si segue esempio di Eni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Eni - continua - era una conglomerata a capo di un coacervo di 500 società che facevano di tutto. Con il management che guidavo avviammo un piano di riorganizzazione enorme, che ha portato a chiudere un centinaio di società e a venderne altre 125 per un incasso di 5500 miliardi di lire. Abbiamo ristrutturato la chimica. Un'operazione colossale che ha permesso di salvare l'Eni dall'assalto della politica che voleva smantellarlo e che non ha mai creduto nel progetto di quotazione. Se oggi il Paese si può vantare di avere un colosso del gas e del petrolio è grazie al lavoro fatto in quel periodo". Dunque il suo suggerimento è quello di far preparare al management Fs un piano di riorganizzazione in vista del suo ingresso in Borsa: "Credo che la chiave del successo risieda nel fatto che il management cui si chiede di predisporre e portare avanti il piano deve avere solide radici interne alla società". L'importante è non mettere sul mercato l'intero capitale, come è stato fatto a suo tempo per Telecom e Autostrade: "A società di questa grandezza, come Eni, Enel, Telecom, Fs, serve avere stabilità per lavorare sul lungo periodo, non possono essere esposte a continue sollecitazioni dall'esterno. Solo lo Stato può assicurare la necessaria stabilità, rimanendo nel capitale con una quota di minoranza ma significativa. Attraverso la quotazione in Borsa, però, la società deve dotarsi di una governance all'altezza degli standard di società simili internazionali e che permetta di tenere fuori la politica dalla gestione", ha concluso Bernabè. (Rin)