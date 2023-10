Medio Oriente: Kirby a “Rudaw”, militari Usa in Siria e Iraq hanno ordine di difendersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari statunitensi di stanza in Siria e in Iraq hanno ricevuto l’ordine di difendersi da qualsiasi tipo di attacco. Lo ha dichiarato il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, all’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”. A proposito delle recenti minacce delle fazioni armate irachene contro basi e obiettivi statunitensi in Iraq, Kirby ha affermato che gli Usa considerano tali affermazioni come un pericolo. Per quanto concerne il conflitto israelo-palestinese, infine, Kirby ha dichiarato di “non avere dubbi sul sostegno dell’Iran al movimento Hamas”, precisando, tuttavia, che Washington non ha prove di un coinvolgimento diretto di Teheran. (Irb)