Cop28: ministro Emirati Arabi Al Jaber, solo col pragmatismo salviamo il pianeta

- Sultan Al Jaber, il ministro dell'Innovazione degli Emirati Arabi Uniti, nonché presidente di Cop28, la 28esima Conferenza Onu sul clima che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 13 dicembre, in una intervista a "Repubblica" insiste su due parole: "realismo" e "pragmatismo", specie quando affronta il tema dei combustibili fossili. "Non possiamo promuovere la disconnessone del mondo dall'attuale sistema energetico, prima di averne costruito uno nuovo. Uno dei pilastri della mia strategia per Cop28 è una transizione energetica veloce e giusta. Veloce, perché oggi non lo è abbastanza. Ed è per questo che mi sono appellato ai governi affinché si triplichi l'attuale distribuzione di energia rinnovabile fino a 11 terawatt". Quanto agli altri tre pilastri: "Il primo è l'inclusività. Tutti sono invitati e tutti potranno contribuire ad affrontare questa sfida globale sedendosi al nostro tavolo. Giovani, popolazioni indigene, le industrie, avranno spazio adeguato a Dubai". Un altro snodo è quello della finanza climatica: "È arrivato il momento che i Paesi donatori mantengano gli impegni, a cominciare dai 100 miliardi di dollari promessi più di un decennio fa. Dobbiamo ricostituire il Green ClimateFunch raddoppiare il fondo per l'Adattamento ai cambiamenti climatici entro il 2025. E c'è poi il Loss and Damage Fund, su cui si è raggiunto l'accordo l'anno scorso a Sharm El Sheikh, ma che ora deve essere reso operativo da Cop28". Resta il quarto pilastro: "Occuparci della vita delle persone. Per la prima volta in una Cop avremo una ministeriale dedicata a 'salute e clima', perché i due temi sono sempre più intrecciati. E la tecnologia avrà un ruolo centrale: ci saranno tutte le tecnologie rilevanti per ridurre in le emissioni dalle fonti esistenti". Il ministro suggerisce, non di abbandonare i combustibili fossili, ma di utilizzarli minimizzandone l'impatto sul clima: "Nel mondo ci sono 800 milioni di persone che ancora non hanno accesso all'energia. È una priorità assoluta e dovremmo concentrarci sulla decarbonizzazione dell'attuale sistema energetico: ridurre ed eliminare le emissioni di CO2 usando tutte le soluzioni disponibili. Parallelamente, si deve anche incrementare l'adozione di fonti di energia a zero emissioni, come rinnovabili e idrogeno. E lavorare di più sull'efficienza". C'è chi lo critica per suo doppio ruolo di presidente di Cop28 e ad di una grande compagnia petrolifera: "Non vedo conflitti di interesse. A chi mi critica chiedo: sapete qual è la più grande azienda al mondo di rinnovabili? Si chiama Masdar e l'ho fondata io: produciamo fotovoltaico, eolico, geotermico, idroelettrico. Abbiamo 25 gigawatt di potenza operativa, con l'obiettivo di raggiungere 100gigawatt nel 2030. (segue) (Rin)