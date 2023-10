Cop28: ministro Emirati Arabi Al Jaber, solo col pragmatismo salviamo il pianeta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2009 ho sostenuto la campagna per portare negli Emirati l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili. Sono stato l'inviato speciale per il clima degli Emirati negli ultimi dieci anni. E per quattro sono stato consulente su energia e cambiamento climatico di Ban Ki Moon all'Onu. Non sono estraneo a questi temi, sono il mio pane quotidiano", ha concluso Al Jaber.Medio Oriente: Graziano (Fincantieri), Ue parli con una voce solaL’Unione europea continui a parlare a una voce sola, in Ucraina come in Medio Oriente. Queste le parole del generale Claudio Graziano, dall’anno scorso presidente di Fincantieri, in un’intervista a “L’Avvenire”. Un attacco “pianificato lungamente, ma il terrorismo ci ha sorpreso mille volte. Non ci aspettavamo certo le Torri gemelle, così non era immaginabile un attacco massiccio da Gaza”, ha spiegato Graziano che conosce bene lo scenario del conflitto medio-orientale. “Hamas ha anche approfittato del fatto che la comunità internazionale fosse concentrata su Kiev e altri focolai di crisi nel Mediterraneo”, ha proseguito. “L’obiettivo non è solo il controllo di Gaza e possibilmente di tutti i territori palestinesi, ma quello di portare la destabilizzazione, non solo in Israele, ma anche nei Paesi arabi coinvolti negli ancor timidi processi di pace”. L’apertura di questo nuovo fronte di guerra potrebbe alimentare una tendenza al disimpegno su Kiev. “Non deve accadere e non accadrà” ha sottolineato -. “Dopo questo orrore di proporzioni simili l’Europa deve continuare a parlare a una voce sola come avvenuto finora. Sarebbe una tragedia un’eventuale caduta di impegno per Kiev. Daremmo un messaggio a tutto il mondo che praticare l’illegalità e l’ingiustizia dà i suoi frutti. Gli impegni internazionali debbono darsi degli obiettivi e durare nel tempo fino al loro conseguimento”, ha concluso Graziano. (Rin)