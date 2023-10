Germania: sette morti e 13 feriti in incidente su autostrada, si sospetta traffico di esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di sette morti e 13 feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni, il bilancio del grave incidente avvenuto nella notte sull'autostrada A94 Monaco di Baviera-Burghausen, preso lo svincolo di Waldkraiburg-Ampfing. La polizia sospetta che il sinistro sia collegato al traffico di esseri umani ed è stata avviata un'inchiesta per omicidio. Come riferisce l'emittente televisiva “N-tv”, un furgone sospettato di essere impiegato per la tratta dei migranti non si è fermato a un controllo delle forze dell'ordine e ha accelerato per sfuggirvi. Il veicolo è poi uscito di strada, ribaltandosi con a bordo 20 persone di cui sette sono decedute e 13 sono rimaste ferite, tra cui alcune in maniera grave. La A94 è ora completamente chiusa in direzione di Monaco. (Geb)