G20: vertice presidenti parlamenti, La Russa accolto da presidente camera bassa indiana

- Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è a Nuova Delhi per partecipare, oggi e domani, al nono vertice dei presidenti dei parlamenti del G20 (o P20), sotto la presidenza indiana del Gruppo. La Russa è stato accolto dal presidente della Camera del popolo (Lok Sabha), la camera bassa del parlamento indiano, Om Birla, all’India International Convention and Expo Centre, sede del summit. La Russa ha incontrato anche P. P. Chaudhary, presidente della commissione Esteri della Camera del popolo, come riferisce il Senato della Repubblica sul social network X.(Inn)