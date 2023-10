Corea del Sud-Cina: Seul contesta rimpatri forzati di numerosi esuli nordcoreani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha rivolto oggi una protesta alla Cina, contestando il rimpatrio forzato di numerosi transfughi nordcoreani che nel loro Paese rischierebbero abusi e l’incarcerazione. I ripatri forzati di cittadini nordcoreani sono contrari alle norme internazionali e la Corea del Sud li ritiene deplorevoli, ha dichiarato Koo Byoung-sam, portavoce del ministero dell’Unificazione coreano. “Sembra rispondere al vero che un gran numero di nordcoreani nelle tre province nord-orientali della Cina sono stati rimpatriati nel Nord”, ha spiegato il portavoce, aggiungendo che “il nostro governo (…) ha sollevato con forza la questione con la Cina, enfatizzando la nostra posizione” secondo cui nessun cittadino nordcoreano “dovrebbe essere rimpatriato forzosamente contro la sua volontà”. Le autorità sudcoreane hanno precisato di non aver potuto determinare il numero esatto dei rimpatri. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha rifiutato ieri di rispondere ai rapporti di diversi gruppi per i diritti umani in merito alle deportazioni di nordcoreani, limitandosi ad affermare che “la Cina ha sempre mantenuto un atteggiamento responsabile nei confronti dei cittadini della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord) che entrano illegalmente per ragioni economiche, e continua a gestire il fenomeno in accordo con i principi combinati delle leggi nazionali, del diritto internazionale e delle norme umanitarie”.(Git)