Sardegna: Massimo Zedda (Progressisti), pronto a candidarmi come sindaco di Cagliari

- Massimo Zedda ha annunciato che tornerà a interessarsi delle delle questioni politiche e sociali riguardanti la città di Cagliari. In pratica, una disponibilità a ricandidarsi per un terzo mandato. L'ex sindaco ha reso noto il suo ritorno alla scena politica locale durante l'assemblea pubblica intitolata "Un programma, una guida per Cagliari," che si è tenuta in piazza Galilei. Nel corso dell'assemblea, ha dichiarato: "Cagliari e i suoi cittadini mi hanno chiesto a lungo di candidarmi nuovamente. Ritengo che anticipare il mio ritorno sia un'opportunità, in previsione delle elezioni regionali e delle prossime elezioni comunali". (segue) (Rsc)