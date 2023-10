Sardegna: Massimo Zedda (Progressisti), pronto a candidarmi come sindaco di Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zedda ha sottolineato le sue preoccupazioni riguardo alla gestione della città durante l'attuale consiliatura e ha espressoo il desiderio di riportare la spinta politica che aveva caratterizzato il suo primo mandato. Guardando al futuro, ha affermato: "Dobbiamo creare un nuovo accordo che ci riconduca agli onori delle cronache nazionali e internazionali. Dobbiamo tornare a promuovere le buone pratiche per il rilancio della città e coinvolgere appieno i cittadini. Ci concentreremo sui progetti futuri e adotteremo una prospettiva aperta verso le sfide che ci aspettano domani". Infine, l'ex sindaco si è dichiarato disposto a partecipare alle primarie di coalizione, nel caso in cui fossero necessarie per determinare il candidato del centrosinistra per le elezioni comunali di Cagliari. (Rsc)