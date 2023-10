Usa-Singapore: Washington ha ospitato il primo Dialogo spaziale bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Singapore hanno tenuto a Washington il primo Dialogo spaziale bilaterale, come previsto nella Dichiarazione congiunta dei leader dei due Paesi di marzo 2022. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, precisando che l’incontro si è tenuto il 10 ottobre. Il Dialogo è una piattaforma progettata per rafforzare gli scambi bilaterali e consolidare la cooperazione in materia di spazio civile. Si tratta di un altro esempio dell'espansione della cooperazione tra gli Stati Uniti e Singapore in settori emergenti e di frontiera. La delegazione degli Stati Uniti è stata guidata da Valda Vikmanis-Keller, direttore dell'Ufficio Affari spaziali del dipartimento di Stato, mentre la delegazione di Singapore è stata guidata da Ronald Tong, direttore esecutivo ad interim dell'Ufficio per la Tecnologia e l'Industria spaziale (Ostin). Entrambe le delegazioni sono state rappresentate da una serie di ministeri e agenzie coinvolte in attività spaziali civili. (segue) (Was)