Usa-Singapore: Washington ha ospitato il primo Dialogo spaziale bilaterale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le delegazioni hanno riconosciuto il potenziale per un'espansione della cooperazione in ambito spaziale. Una delle aree di cooperazione riguarda il dominio marittimo, in cui il telerilevamento satellitare e le comunicazioni migliorano la consapevolezza del dominio marittimo e la connettività a fini economici e di sicurezza. Un'altra area di cooperazione riguarda il dominio dell'aviazione, in cui la fornitura di una gestione sicura ed efficiente del traffico aereo può essere potenziata con comunicazioni vocali e dati satellitari in aree oceaniche e remote. Le comunicazioni dati via satellite – evidenzia la nota del dipartimento di Stato - diventeranno sempre più importanti per i futuri concetti operativi dell'aviazione. (Was)