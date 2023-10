Medio Oriente: Blinken, faremo tutto il possibile per liberare gli ostaggi di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti faranno tutto il possibile e studieranno ogni opzione per tentare di liberare i cittadini statunitensi presi in ostaggio da Hamas durante il sanguinoso attacco dell’organizzazione palestinese contro Israele, la scorsa settimana. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante un’intervista a margine della visita di ieri a Israele. “Ho incontrato le famiglie di diversi americani uccisi qui o che sono probabilmente prigionieri di Hamas”, ha detto il segretario di Stato, ricordando che “sfortunatamente, negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno maturato una considerevole esperienza” in materia di liberazione di ostaggi. “Stiamo lavorando anche con Paesi della Regione che possono avere relazioni o esercitare pressioni su Hamas”, ha detto Blinken, aggiungendo di condividere l’invito alla cautela del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.(Was)