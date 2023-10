Corea del Sud: partito del presidente Yoon sconfitto all'elezione parlamentare supplevita di Gangseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico della Corea del Sud, principale partito di opposizione, ha vinto una elezione parlamentare ritenuta un importante indicatore in visita delle elezioni generali del 2024, assestando così una sconfitta politica al presidente coreano Yoon Suk Yeol. Jin Kyo-hoon del Partito democratico, ex vicecapo della polizia, ha vinto l’elezione tenuta mercoledì per l’assegnazione del seggio parlamentare del distretto di Gangseo a Seul con un vantaggio di 17 punti percentuali su Kim Tae-woo, candidato del Partito del potere dei nazionali di Yoon (Ppp) L’affluenza alle urne ha superato il 56 per cento. L’elezione era stata organizzata dopo che Kim, che aveva ricoperto la carica, è stato rimosso dall'incarico a causa di una condanna per la divulgazione di informazioni riservate sull'amministrazione dell’ex presidente residente Moon Jae-in. Kim aveva ricevuto una grazia speciale dall'amministrazione Yoon ad agosto. (segue) (Git)