Medio Oriente: Rania di Giordania su Gaza, “non è autodifesa se sei una forza occupante”

- La regina Rania al Abdullah di Giordania ha puntato l’indice contro Israele nel contesto della crisi innescata la scorsa settimana dal sanguinoso attacco delle milizie palestinesi di Hamas, affermando che la campagna aerea intrapresa in risposta da Israele su Gaza “non è autodifesa, se a condurla è una forza occupante”. Rania, di origini palestinesi, ha pubblicato il messaggio come “storia” sul social media Instagram, un formato che si cancella automaticamente 24 ore dopo la pubblicazione. Il messaggio della regina è stato però rilanciato dall’emittente televisiva di Stato giordana AlMamlaka Tv. Nel suo messaggio, la regina ha anche incluso foto della distruzione arrecata a Gaza dai bombardamenti israeliani degli ultimi sei giorni, e un video tratto dal sito web “Eye of Palestine” che sembra mostrare bambini vittime dei bombardamenti israeliani.(Res)